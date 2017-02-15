В Кыргызстане стартовал ежегодный республиканский конкурс, где впервые выберут лучший военкомат

15 февраля 2017, 12:34 Комментарии

Республиканский комитет солдатских матерей при поддержке Генерального штаба Вооруженных сил объявил о начале ежегодных республиканских конкурсов среди воинских частей и подразделений. Об этом на пресс-конференции в АКИpress 15 февраля сообщила председатель Республиканского комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатова.

По ее словам, будут проводиться конкурсы "Лучшая воинская часть глазами солдатских матерей", "Солдатскому питанию - наше внимание", также впервые пройдет конкурс "Лучший военный комиссариат республики".

К участию приглашены все воинские части, подразделения и учреждения силовых структур, в которых проходят службу военнослужащие срочной службы: Генштаб ВС, Госкомитет по делам обороны, ГКНБ, Погранслужба и Департамент по охране и конвоированию ГСИН.

"Эти мероприятия призваны способствовать уменьшению таких негативных явлений, как неуставные взаимоотношения и искоренению существующих в частях и подразделениях недочетов, улучшению питания военнослужащих, а также содействовать повышению престижа воинской службы, поднятию морально-психологического духа военнослужащих и призывников, улучшению качества призыва и усилению взаимодействия с госадминистрацией в регионах по вопросу допризывной подготовки молодежи", - сказала она.

В рамках конкурса будут определены лучший командир, заместитель командира по воспитательной работе и председатель армейского женсовета, лучший начальник столовой и повар. Лучший военный комиссар, начальник отделения, начальник военного учетного стола и инспектор по учету.

Итоги конкурса будут подведены ко Дню независимости Кыргызстана.