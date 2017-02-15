Маматбеков Айбек Бекбоевич. Биография

15 февраля 2017, 12:18 Комментарии

Генеральный консул Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубаи.

Дата рождения

<ul> <li>9 сентября 1978</li> </ul> Место рождения

<ul> <li>с.Тюп Иссык-Кульской области</li> </ul> Национальность

<ul> <li>кыргыз</li> </ul> Гражданство

Кыргызская Республики

Образование

<ul> <li>Международный университет Кыргызстана, 2000, Специальность: дипломатия и международное право</li> </ul> Трудовая деятельность

<ul> <li>2000-2001 – МИД КР, Управление Дипсервисом – Секретарь-референт</li> <li>2001-2003 – МИД КР, Управление консульской службы – Атташе</li> <li>2003-2004 – МИД КР, Главное управление консульской службы – 3-й секретарь</li> <li>2004-2010 – Генконсульство КР в г.Стамбул – Вице-консул, консул</li> <li>2010-01.2012 – МИД КР, Департамент государственного протокола – 1-й секретарь, советник</li> <li>10.2011-01.2012 – МИД КР, Департамент государственного протокола – заведующий отделом</li> <li>01.2012-05.2013 – Аппарат правительства КР – Заведующий сектором протокола</li> <li>05.2013-02.2017 – МИД КР, Департамент государственного протокола – Заведующий отделом, Директор</li> <li>02.2017 – по настоящее время – Генеральный консул Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубаи.</li> </ul> Семейное положение

<ul> <li>Женат,</li> <li>Отец 7 детей</li> </ul> Знание языков

<ul> <li>английский,</li> <li>турецкий</li> </ul>