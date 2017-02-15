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Активисты объяснили, почему министр здравоохранения недостоин своей должности

Источник:
http://knews.kg/2017/02/aktivi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410195-ru.html

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Министра здравоохранения попросили хотя бы правдоподобно врать

15 февраля 2017, 12:39       Комментарии

Гражданские активисты заявили на встрече с журналистами, что министр здравоохранения Таалайбек Батыралиев недостоин занимаемой должности.
По их словам, многочисленные жалобы пациентов остаются без внимания
"Все проверки проводятся формально, на Батыралиева была жалоба от Центра семейной медицины Кочкорского района. Аппарат президента направил жалобу к самому министру. Получается, что он рассматривает заявления на самого себя", – сказал член ОО "Антикоррупционный совет" Кубанычбек Шаршембаев.
Также активисты подняли вопрос о назначении на управляющие должности подведомственных министерству органов, по их мнению, сейчас их занимают некомпетентные специалисты.
"Батыралиев принудил написать заявление по собственному желанию главврача центра семейной медицины, а на его место назначил Бектурсуна Калиева. Его компетенция не соответствует требованиям, в трудовой книжке числятся только должности в частных предприятиях. Также такие назначения были в Санэпиднадзоре", – сказал Шаршембаев.
ОО "АКОС", Кыргызская нефрологическая ассоциация, Ассоциация "Пересадка почки", ОО "Кыргыз Чоролору" требуют отставки Батыралиева, и надеются, что последующий министр устранит все недостатки.

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