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Президент А.Атамбаев возвратил Закон "О конфликте интересов" в Жогорку Кенеш для выработки согласованного вариантаПрезидент А.Атамбаев возвратил Закон "О конфликте интересов" в Жогорку Кенеш для выработки согласованного вариантаОлег Панкратов: "Вступив в ЕАЭС мы обеспечили себе возможность найти свое место в глобальной торговле"Олег Панкратов: "Вступив в ЕАЭС мы обеспечили себе возможность найти свое место в глобальной торговле"

Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 19 ноября

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355427_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410193-ru.html

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15 февраля 2017, 12:07       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 15 февраля, принял председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекову. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
В ходе встречи президент был проинформирован о текущей деятельности ЦИК и принимаемых мерах по дальнейшему совершенствованию избирательной системы страны. По словам Шайлдабековой, с учетом анализа прошедших выборов и голосований ЦИК принимает все необходимые меры, чтобы устранить недостатки и еще больше улучшить работу по организации выборных процессов.
Глава государства отметил особую важность выборов нового президента страны, которые в соответствии с конституционным законом состоятся в третье воскресенье ноября, то есть 19 ноября текущего года.
"За оставшиеся до выборов девять месяцев надо устранить все недочеты и упущения в работе и обеспечить полностью открытые и честные выборы нового главы государства", - подчеркнул Атамбаев. - Только честные и свободные выборы обеспечивают легитимность власти и гарантируют стабильность в стране".

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