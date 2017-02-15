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Президент подписал указы о новых назначениях в диппредставительствах

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355430_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410192-ru.html

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Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 19 ноября

Выборы президента пройдут 19 ноября — Атамбаев

15 февраля 2017, 12:27       Комментарии

Бакыт Джусупов назначен Послом Кыргызстана в Австрии, Постоянным представителем КР при ОБСЕ и других международных организациях в городе Вена
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Джусупов Бакыт Алиевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Австрийской Республике, Постоянным представителем Кыргызской Республики при ОБСЕ и других международных организациях в городе Вена.
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Ранее Айбек Маматбеков занимал должность главы Департамента государственного протокола МИДа.

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