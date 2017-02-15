Президент подписал указы о новых назначениях в диппредставительствах

15 февраля 2017, 12:27 Комментарии

Бакыт Джусупов назначен Послом Кыргызстана в Австрии, Постоянным представителем КР при ОБСЕ и других международных организациях в городе Вена

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Джусупов Бакыт Алиевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Австрийской Республике, Постоянным представителем Кыргызской Республики при ОБСЕ и других международных организациях в городе Вена.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ, согласно которому Маматбеков Айбек Бекбоевич назначен Генеральным консулом страны в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубай. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата президента.

Ранее Айбек Маматбеков занимал должность главы Департамента государственного протокола МИДа.