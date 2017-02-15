Ассоциация нефтетрейдеров: Мы не можем прогнозировать цены на ГСМ весной

15 февраля 2017, 12:30 Комментарии

Сегодня, 15 февраля, на заседании парламента депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Жыргалбек Турускулов попросил проинформировать представителя Ассоциации нефтетрейдеров о подорожании ГСМ весной.

В ответ на это представитель нефтетрейдеров заявил, что в настоящий момент цены на ГСМ падают, но какими они будут весной, неизвестно.

"В феврале цены на бензин будут снижаться в два этапа. В марте мы заключим контракты на весенние месяцы. Сейчас еще неясно, по какой цене будет отпускаться бензин. Я не могу прогнозировать их сейчас, это неправильно", - сказал представитель ассоциации.