Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3210 (-0.1042) 
Евро: 73.6986 (-0.2358) 
Золото: 39.53 $/гр    
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодексПрезидент одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодексГражданин Кыргызстана пытался выехать в Таджикистан по поддельному паспортуГражданин Кыргызстана пытался выехать в Таджикистан по поддельному паспорту

Ассоциация нефтетрейдеров: Мы не можем прогнозировать цены на ГСМ весной

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355431_as...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410191-ru.html

Похожие новости

Весной ожидается сход оползней и селей. Премьер дал команду готовиться

Президент поручил тщательно прогнозировать чрезвычайные ситуации природного характера

10.59: запахло весной — политики зашевелились

В Кадамджае восьмиклассник подозревается в убийстве ровесника

Геофизики спрогнозировали катастрофу к 2050 году

15 февраля 2017, 12:30       Комментарии

Сегодня, 15 февраля, на заседании парламента депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Жыргалбек Турускулов попросил проинформировать представителя Ассоциации нефтетрейдеров о подорожании ГСМ весной.
В ответ на это представитель нефтетрейдеров заявил, что в настоящий момент цены на ГСМ падают, но какими они будут весной, неизвестно.
"В феврале цены на бензин будут снижаться в два этапа. В марте мы заключим контракты на весенние месяцы. Сейчас еще неясно, по какой цене будет отпускаться бензин. Я не могу прогнозировать их сейчас, это неправильно", - сказал представитель ассоциации.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум