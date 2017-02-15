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Президент А.Атамбаев возвратил Закон "О конфликте интересов" в Жогорку Кенеш для выработки согласованного варианта

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410190-ru.html

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15 февраля 2017, 12:10       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев возвратил с возражениями в Жогорку Кенеш Закон КР "О конфликте интересов" для выработки согласованного варианта. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В своем возражении Президент отмечает, что использование недостаточно четких терминов и размытость формулировок в принятом Законе неизбежно породят проблемы в его реализации, которые в будущем могут привести к неразрешимым противоречиям в деятельности государственных органов.
В частности, эти формулировки сводят на нет суть статьи 11 принятого Закона, где говорится о запрете лицам, занимающим политические и другие должности в государственных и муниципальных органах при исполнении своих должностных обязанностей разрабатывать, участвовать в обсуждении или в принятии актов, осуществлять функции надзора, контроля, в которых они и близкие лица имеют личную заинтересованность.
Указанная формулировка позволяет вольную трактовку любого действия, осуществляемого должностным лицом при исполнении своих полномочий и функций, и не ведет к выявлению реальных фактов возникновения конфликта интересов. То есть, с одной стороны, размытость терминов вызывает сомнение о возможности привлечения правонарушителей к ответственности, а с другой стороны, может привести к необоснованным претензиям к добросовестным сотрудникам. В совокупности это может стать причиной того, что должностные лица будут избегать принятия даже самых необходимых и простых решений и еще более бюрократизировать процессы реагирования на возникающие перед обществом проблемы и оказания государственных услуг.
Также статья 11 принятого Закона не уточняет вид актов, в разработке, обсуждении и принятии которых запрещается участие лиц, занимающих политические должности, то есть к какому из видов актов относится данное понятие, к нормативным правовым актам установленным Законом КР "О нормативных правовых актах КР" или административным актам, предусмотренным Законом КР "Об основах административной деятельности и административных процедурах".
Если под термином "акт" понимается нормативный правовой акт, а это закон или постановление Правительства, то такое понимание может привести к тому, что любой депутат или член Правительства при инициировании или принятии какого-нибудь закона или постановления может быть обвинен в конфликте интересов, поэтому требуется ввести более точные формулировки, которые помогли бы в реальной борьбе с коррупцией.
Кроме того, Президент отмечает необходимость гармонизации срока вступления в силу принятого Закона с принятием соответствующих подзаконных актов, предусматривающих механизмы его дальнейшей реализации.

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