В КГМА проходит Международная студенческая олимпиада по микробиологии

15 февраля 2017, 12:19 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. В Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) им.И.К.Ахунбаева проходит Международная студенческая олимпиада по микробиологии, вирусологии и иммунологии.

Как сообщили в пресс-службе вуза, олимпиада посвящена 125-летию первого ректора КГМИ, лауреата Государственной премии СССР Б.Я. Эльберта. В ней принимают участие команды всех медицинских вузов республики и гостей из отдельных высших медицинских учебных заведений стран СНГ.

Участников олимпиады тепло поздравила и пожелала им успехов ректор КГМА, профессор Индира Кудайбергенова. О жизненном пути и научно-педагогической деятельности Бориса Яковлевича Эльберта рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии, профпатологии с курсом гематологии КГМА, профессор Нурлан Бримкулов. О целях и задачах, а также правилах олимпиады сообщил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии КГМА, профессор Доктурбек Адамбеков.

В программе олимпиады 5 (пять) конкурсов: Видеовизитка, теоретическая микробиология, теоретическая иммунология, занимательная микробиология и лабораторная диагностика.

Работает жюри, в составе которого видные ученые-медики республики.

Перед подведением итогов олимпиады и награждением победителей состоится студенческий концерт.