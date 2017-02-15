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В КГМА проходит Международная студенческая олимпиада по микробиологии

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kgma-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410189-ru.html

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15 февраля 2017, 12:19       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. В Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) им.И.К.Ахунбаева проходит Международная студенческая олимпиада по микробиологии, вирусологии и иммунологии.
Как сообщили в пресс-службе вуза, олимпиада посвящена 125-летию первого ректора КГМИ, лауреата Государственной премии СССР Б.Я. Эльберта. В ней принимают участие команды всех медицинских вузов республики и гостей из отдельных высших медицинских учебных заведений стран СНГ.
Участников олимпиады тепло поздравила и пожелала им успехов ректор КГМА, профессор Индира Кудайбергенова. О жизненном пути и научно-педагогической деятельности Бориса Яковлевича Эльберта рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии, профпатологии с курсом гематологии КГМА, профессор Нурлан Бримкулов. О целях и задачах, а также правилах олимпиады сообщил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии КГМА, профессор Доктурбек Адамбеков.
В программе олимпиады 5 (пять) конкурсов: Видеовизитка, теоретическая микробиология, теоретическая иммунология, занимательная микробиология и лабораторная диагностика.
Работает жюри, в составе которого видные ученые-медики республики.
Перед подведением итогов олимпиады и награждением победителей состоится студенческий концерт.

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