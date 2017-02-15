Генконсул КР в г.Алматы награжден нагрудным знаком "Батыр Шапагаты"

15 февраля 2017, 12:22 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Генеральный консул Кыргызской Республики в г.Алматы Алиясбек Алымкулов 13 февраля 2017 года был награжден нагрудным знаком "Батыр Шапагаты", которое носит имя легендарного панфиловца, Героя Советского Союза полковника Бауыржана Момышулы. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Решение было утверждено Председателем комиссии Народным Героем Казахстана, генерал-лейтенантом, депутатом Мажилиса парламента Республики Казахстан Бахытжаном Ертаевым.

Нагрудной знак в торжественной обстановке вручил председатель РОСВИВАЛК "Ардагер" Серикбай Баймулдинов в стенах Генерального консульства КР.

С.Баймулдинов отметил, что знак впервые вручается дипломату иностранного государства и пожелал дальнейших успехов в укреплении братских отношений между народами.