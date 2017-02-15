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Посол КР встретился с гражданкой КР А.Жаркынай, которую якобы убили в Анкаре

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-kr-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410187-ru.html

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15 февраля 2017, 12:26       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. 14 февраля 2017 года после проведенных усиленных работ по уточнению информации, в Посольстве Кыргызской Республики в Турции состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Турции И.Жунусова с гражданкой КР Жаркынай А., ложная информация о гибели которой появилась в ряде кыргызских СМИ и социальных сетях 13-14 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В ходе встречи Жаркынай А. сообщила, что узнала об этой ужасной новости 13 февраля 2017 года в 23.00 ч. по турецкому времени и сразу же предупредила своих родных и близких о том, что информация ложная и с ней все в порядке. При этом отметила, что даже не предполагает о том, кому нужно было распространять такую ужасную информацию.
Жаркынай А. сообщила, что в настоящее время ее родные, проживающие в Кыргызстане, проводят поиски распространителя ложной информации и намерены подать, в связи с этим заявление в правоохранительные и судебные органы КР.
Посол И.Жунусов, выражая поддержку Жаркынай А., а также недоумение целью распространения данной информации, отметил готовность Посольства оказать ей всяческое содействие.

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