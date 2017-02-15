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Гражданин Кыргызстана пытался выехать в Таджикистан по поддельному паспорту

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/grazhdani...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410186-ru.html

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15 февраля 2017, 12:29       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Гражданин Кыргызстана пытался выехать в Таджикистан по поддельному паспорту, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.
Как отмечается, 14 февраля 2017 года пограничный наряд пункта пропуска "Кайрагач-автодорожный" задержал гражданина Кыргызстана за попытку нарушения государственной границы.
Гражданин Кыргызстана Н.Д. 1996 года рождения пытался выехать из Кыргызстана в Таджикистан, предъявив пограничникам поддельный паспорт (ID-card).
После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

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