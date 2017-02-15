15 февраля 2017, 12:29 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. Гражданин Кыргызстана пытался выехать в Таджикистан по поддельному паспорту, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.

Как отмечается, 14 февраля 2017 года пограничный наряд пункта пропуска "Кайрагач-автодорожный" задержал гражданина Кыргызстана за попытку нарушения государственной границы.

Гражданин Кыргызстана Н.Д. 1996 года рождения пытался выехать из Кыргызстана в Таджикистан, предъявив пограничникам поддельный паспорт (ID-card).

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.