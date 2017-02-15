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В Бишкеке готовятся к очередному шествию "Бессмертного полка" 9 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410185-ru.html

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15 февраля 2017, 12:22       Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. Бессмертный полк пройдет по улицам Бишкека 9 мая текущего года, сообщила координатор акции в столице Зульфира Хайбуллина.
Уже есть соответствующая договоренность с мэром Бишкека Албеком Ибраимовым, который пообещал оказать всяческое содействие в организации акции.
"Это уже становится традицией для бишкекчан, которые выйдут на парад с портретами своих ветеранов уже третий раз. В прошлом году в Бишкеке в акции приняли участие более 20 тысяч человек, а также тысячи кыргызстанцев в других городах республики", - сообщила Хайбуллина.
Народную инициативу в прошлом году официально поддержало правительство Кыргызстана.
К акции "Бессмертный полк" Кыргызстан присоединился в 2013 году. Тогда впервые люди вышли на Парад Победы в Оше с портретами своих фронтовиков. В этом году Бессмертный полк пройдет почти по 30 странам.

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