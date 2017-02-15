А.Атамбаев с возражениями вернул в ЖК закон о конфликте интересов, которым муниципальным и госслужащим запрещается получать подарки дороже 1 тыс. сомов

15 февраля 2017, 11:56 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев возвратил с возражениями в Жогорку Кенеш закон "О конфликте интересов" для выработки согласованного варианта. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба главы государства. В своем возражении президент отмечает, что использование недостаточно четких терминов и размытость формулировок в принятом законе неизбежно породят проблемы в его реализации, которые в будущем могут привести к неразрешимым противоречиям в деятельности государственных органов.

В частности, эти формулировки сводят на нет суть статьи 11 принятого закона, где говорится о запрете лицам, занимающим политические и другие должности в государственных и муниципальных органах при исполнении своих должностных обязанностей разрабатывать, участвовать в обсуждении или в принятии актов, осуществлять функции надзора, контроля, в которых они и близкие лица имеют личную заинтересованность.

"Указанная формулировка позволяет вольную трактовку любого действия, осуществляемого должностным лицом при исполнении своих полномочий и функций, и не ведет к выявлению реальных фактов возникновения конфликта интересов. То есть, с одной стороны, размытость терминов вызывает сомнение о возможности привлечения правонарушителей к ответственности, а с другой стороны, может привести к необоснованным претензиям к добросовестным сотрудникам. В совокупности это может стать причиной того, что должностные лица будут избегать принятия даже самых необходимых и простых решений и еще более бюрократизировать процессы реагирования на возникающие перед обществом проблемы и оказания государственных услуг", - считает президент.

По мнению А.Атамбаева, статья 11 принятого закона также не уточняет вид актов, в разработке, обсуждении и принятии которых запрещается участие лиц, занимающих политические должности, то есть к какому из видов актов относится данное понятие, к нормативным правовым актам установленным законом КР "О нормативных правовых актах КР" или административным актам, предусмотренным законом КР "Об основах административной деятельности и административных процедурах".

"Если под термином "акт" понимается нормативный правовой акт, а это закон или постановление правительства, то такое понимание может привести к тому, что любой депутат или член правительства при инициировании или принятии какого-нибудь закона или постановления может быть обвинен в конфликте интересов, поэтому требуется ввести более точные формулировки, которые помогли бы в реальной борьбе с коррупцией", - считает президент.

Кроме того, глава государства отмечает необходимость гармонизации срока вступления в силу принятого Закона с принятием соответствующих подзаконных актов, предусматривающих механизмы его дальнейшей реализации.

По законопроекту, конфликт интересов - конфликт между общественно-правовыми обязанностями и личными (частными) интересами муниципальных и госслужащих, при котором их личные (частные) интересы влияют или могут повлиять на выполнение ими должностных обязанностей, что приводит или может привести к нарушению прав и интересов граждан, организаций или государства.

Под личным интересом понимается материальная и/или иная выгода, в том числе преимущество, которое стремится получить госслужащий для себя и/или близких лиц в результате выполнения своих должностных обязанностей. В список близких лиц включены супруг/супруга, близкие родственники по крови или посредством усыновления (родитель, сын/дочь, брат/сестра, дедушка/бабушка, внук/внучка), а также родной/ая брат/сестра супруга/супруги.

Действие настоящего закона распространяется на деятельность лиц, занимающих административные должности на государственной гражданской и муниципальной службе;

- политические государственные должности, специальные государственные должности и политические муниципальные должности;

- руководителей учреждений, организаций и предприятий, деятельность которых финансируется из государственного или местного бюджетов либо в уставном капитале которых имеется государственная доля, а также доверительные управляющие государственным имуществом.

Государственным и муниципальным служащим, в связи с исполнением ими должностных обязанностей, запрещено принимать подарки, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 10 расчетных показателей (1 тыс. сомов). Также им разрешено принимать дипломатические подарки, но только в рамках официальных протокольных мероприятий. Дипломатические подарки являются государственной собственностью и должны быть переданы на баланс государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия.

Муниципальные и госслужащие могут выкупить дипломатический подарок в случае и в порядке, определяемых правительством КР. Оценка, учет, хранение, использование и выкуп подарков, а также форма журнала регистрации подарков осуществляется в порядке, установленном правительством.

Государственные и муниципальные служащие могут принять пожертвование для нужд государства или органа местного самоуправления, учреждения, организации или предприятия, касающихся обучения персонала или улучшения организации труда и материально-технического обеспечения, если оно предоставляется в ситуации, исключающей конфликт интересов.

Пожертвования независимо от их стоимости должны быть переданы в госсобственность или собственность соответствующего органа МСУ, учреждения, организации или предприятия.

Урегулирование потенциального конфликта интересов осуществляется путем выявления и устранения возможности использовать вышеуказанным лицам служебного положения в своих личных (частных) интересах и включает в себя разъяснения им нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в ситуации с конфликтом интересов;

- верификацию декларации о личных (частных) интересах, выявление и анализ возможных ситуаций потенциального конфликта интересов и вариантов их разрешения, а также разъяснение этих ситуаций указанным лицам.

- меры, осуществляемые руководством указанных лиц для устранения потенциального конфликта интересов;

- меры, самостоятельно осуществляемые указанными лицами.

Меры по устранению потенциального конфликта интересов могут включать в себя отстранение указанных лиц от выполнения должностных обязанностей, в ходе выполнения которых возникает конфликт интересов, либо устранение ими личного (частного) интереса;

В случае, когда государственный и муниципальный служащий затрудняется в установлении наличия или отсутствия потенциального конфликта интересов, он обязан обратиться в комиссию по этике за разъяснениями по данной ситуации.