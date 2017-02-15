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"Инфоком" в 2016 году заработал 2,8 млн сомов за предоставление VIP-услуг и 18,5 млн за фотоуслуги в ЦОН

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410182-ru.html

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15 февраля 2017, 12:02       Комментарии

В 2016 году государственное предприятие "Инфоком" заработало 2 млн 797 тыс. 879 сомов за предоставление VIP-услуг при подготовке документов для изготовления паспортов. Об этом 15 февраля на коллегии Государственной регистрационной службы за 2016 год сообщил директор ГП Талант Абдуллаев.
По его словам, за фотоуслуги в центрах обслуживания населения поступило 18 млн 498 тыс. 426 сомов, за выездную регистрацию - 3 млн 684 тыс. 86 сомов, за автозаполнение - 1 млн 158,2 тыс. сомов, за ксерокопию - 1 млн 758 тыс. 229 сомов.

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