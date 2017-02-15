Джусупов Бакыт Алиевич. Биография

15 февраля 2017, 11:50 Комментарии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Австрийской Республике, Постоянный представитель Кыргызской Республики при ОБСЕ и других международных организациях в городе Вена.

Дата рождения

<ul> <li>01.01.1981 г.</li> </ul> Место рождения

<ul> <li>с. Чон-Арык Московского района Чуйской области</li> </ul> Национальность

<ul> <li>Кыргыз</li> </ul> Гражданство

<ul> <li>Кыргызская Республика</li> </ul> Образование

<ul> <li>Высшее образование, специальность: Международные отношения, Кыргызский Национальный Университет им. Ж.Баласагына – 2002 г.</li> </ul> Трудовая деятельность

<ul> <li>2002-2005 – ИИМОП КНУ – Преподаватель</li> <li>2005-2007 – Институт стратегического анализа и прогноза – Научный сотрудник</li> <li>2007-2008 – Госпредприятие дипломатического сервиса "Кыргыздипсервис" – Референт</li> <li>2008-2010 – Министерство иностранных дел КР, Департамент восточных стран – Атташе, 3-й секретарь</li> <li>08.2010-12.2010 – Администрация президента КР, отдел внешней политики – Эксперт</li> <li>12.2010-12.2011 – Аппарат правительства КР, отдел внешней политики – Эксперт</li> <li>12.2011-09.2012 – Аппарат президента КР, отдел внешней политики, ситуационно-аналитический сектор – Эксперт</li> <li>09.2012-03.2014 – Аппарат президента КР, отдел внешней политики, ситуационно-аналитический сектор – Заведующий сектором</li> <li>03.2014 г.-02.2017 – Аппарат президента КР, отдел внешней политики – заместитель заведующего отделом</li> <li>02.2017 – по настоящее время – Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Австрийской Республике, Постоянный представитель Кыргызской Республики при ОБСЕ и других международных организациях в городе Вена.</li> </ul> Семейное положение

<ul> <li>Женат,</li> <li>Отец 3 детей.</li> </ul> Классный чин, воинское звание

<ul> <li>Дипломатический ранг "Чрезвычайный и Полномочный Посланник",</li> <li>классный чин "Советник госслужбы 1 класса".</li> </ul> Знание языков

<ul> <li>Кыргызский,</li> <li>русский,</li> <li>английский,</li> <li>турецкий,</li> <li>японский</li> </ul>