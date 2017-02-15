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Известный меценат учредит собственный приз победителю проекта "Келин"

Источник:
http://knews.kg/2017/02/izvest...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410179-ru.html

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15 февраля 2017, 11:53       Комментарии

Известный в стране меценат, глава компании "Мол Булак" Бабур Тольбаев поддержал проект "Келин" и учредил свой приз, пишет на своей странице в "Фейсбук" гендиректор КТРК Илим Карыпбеков.
"Любой проект можно и нужно критиковать с точки зрения качества, процесса реализации, технических моментов. И мы видим, где нужно доработать и где исправить. Но, думаю, многим здесь на ФБ стало понятно, что та ненависть, желчь, и грязь, вылитая на проект "Келин" больше высосана из пальцев и не имеет основания. Обращаюсь продюсеру проекта и исполнителям быть крайне внимательными к критике общества и постоянно улучшать проект с учетом всех конструктивных мнений!" – пишет Карыпбеков.
Отдельно он написал пару слов о самом Бауре Тольбаеве.
"Он не только создал успешную компанию, но и активно оказывает благотворительную помощь нуждающимся. С завидной энергичностью поддерживает кучу разных позитивных проектов и проектов, генерирующих оздоровление общества. Недавно он создал благотворительный фонд "Апаке", где собирается системно заниматься благотворительной деятельностью, думаю, из этого обязательно получится что-то необычное и инновационное", – говорится в сообщении.

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