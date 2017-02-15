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Выборы президента Кыргызстана пройдут 19 ноября

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/vybory...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410177-ru.html

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Президент одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс

15 февраля 2017, 11:51       Комментарии

Алмазбек Атамбаев отметил особую важность выборов нового президента страны, которые в соответствии с конституционным законом состоятся в третье воскресенье ноября, то есть 19 ноября 2017 года. Об этом он сказал на встрече с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой.
"Только честные и свободные выборы обеспечивают легитимность власти и гарантируют стабильность в стране", – подчеркнул президент, сообщает его пресс-служба.
По словам Шайлдабековой, с учетом анализа прошедших выборов и голосований ЦИК принимает все необходимые меры, чтобы устранить недостатки и еще больше улучшить работу по организации выборных процессов.

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