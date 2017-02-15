Выборы президента Кыргызстана пройдут 19 ноября

15 февраля 2017, 11:51 Комментарии

Алмазбек Атамбаев отметил особую важность выборов нового президента страны, которые в соответствии с конституционным законом состоятся в третье воскресенье ноября, то есть 19 ноября 2017 года. Об этом он сказал на встрече с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой.

"Только честные и свободные выборы обеспечивают легитимность власти и гарантируют стабильность в стране", – подчеркнул президент, сообщает его пресс-служба.

По словам Шайлдабековой, с учетом анализа прошедших выборов и голосований ЦИК принимает все необходимые меры, чтобы устранить недостатки и еще больше улучшить работу по организации выборных процессов.