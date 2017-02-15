Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3210 (-0.1042) 
Евро: 73.6986 (-0.2358) 
Золото: 39.53 $/гр    
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Бакыт Джусупов назначен послом в Австрии, постпредом при ОБСЕ и других международных организациях в ВенеБакыт Джусупов назначен послом в Австрии, постпредом при ОБСЕ и других международных организациях в ВенеВыборы президента Кыргызстана состоятся 19 ноября 2017 годаВыборы президента Кыргызстана состоятся 19 ноября 2017 года

Facebook начнёт автоматически запускать видео со звуком в новостной ленте

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355423_fa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410176-ru.html

Похожие новости

Летающий дрон-такси начнет перевозить пассажиров в Дубаи

СМИ: Nokia вновь начнёт выпускать легендарную 3310

Началась разработка "дорожных карт" для запуска общего рынка транспортных услуг ЕАЭС

Началась разработка "дорожных карт" для запуска общего рынка транспортных услуг ЕАЭС

На ПВК "Сосновка" и "Кемин" внедрена автоматическая система взвешивания грузовиков

15 февраля 2017, 11:37       Комментарии

Руководство Facebook обратилось к пользователям с сообщением о нововведениях, которые появятся в ближайшее время. В мобильном приложении соцсети включат автоматический запуск роликов со звуком, появится режим "картинка в картинке" и возможность смотреть вертикальные видео на весь экран, передает TJournal.
По словам представителей Facebook, они тестировали функцию автоматического запуска видео со звуком, и после положительных отзывов от пользователей решили запустить во всем мире. Однако они оставили возможность отключить функцию в настройках профиля.
В мобильной версии звук будет появляться и исчезать автоматически во время прокручивания новостной ленты. Если смартфон находится в беззвучном режиме, то видео будет запускаться без звука.
Также в Facebook ввели режим "картинка в картинке", когда пользователь может совмещать чтение ленты и просмотр видео. В Android-версии будет возможность не останавливая воспроизведение пользоваться другими приложениями.
Вертикальные ролики теперь будут занимать больше места среди новостей и открываться в более широком формате. Кроме того, Facebook в скором времени запустит возможность смотреть видео с помощью платформ Amazon Fire TV, Apple TV и Samsung Smart TV.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум