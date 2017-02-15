15 февраля 2017, 11:54 Комментарии

С 25 по 27 февраля в кинотеатре "Октябрь" в Бишкеке пройдет фестиваль японского кино. Об этом сообщили в посольстве Японии КР.

Как уточняется, церемония открытия состоится 25 февраля с участием посла Японии в КР Кадзуи Харада.

В рамках фестиваля будут представлены три известные картины, в частности "Зоопарк Асахияма: Пингвины в небе", "Гомен" и "Гора Цуруги: Хроника тригопунктов".

Все фильмы будут показываться на языке оригинала с субтитрами на русском языке.

В течение трех дней любители японского кино смогут посмотреть данные фильмы. Начало сеансов в 16.00 и 18.00. Вход свободный.

Помимо этого, 18 февраля в театре "Тунгуч" пройдет постановка пьес традиционного театра Японии - "Но". Ну а в канун спектакля с целью поближе ознакомить кыргызскую публику с искусством Страны восходящего солнца будут организованы для всех желающих семинары. Для постановки и семинаров в Бишкек приехал артист древнего традиционного искусства Японии Нобору Кацуми.

Актер в своих выступлениях под маской через движения и жесты в сопровождении музыки познакомит зрителей с японскими пьесами "Макигину" (Свёртки шелка) и "Цучигумо" (Гигантский земной паук), повествующих об отношении человека к природе и всевышнему, а также людских чувствах и достоинствах.

Справка:

Театр "Но" появился более 600 лет назад и за всю историю было создано более трёх тысяч пьес. Вне зависимости от их характера, каждое представление проходит с помощью масок. Поэтому "Но" называют и театром масок. Каждая маска представляет собой вариацию какого-либо общего типа: святых стариков, божеств, демонов или духов, обычных мужчин и женщин.