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В Бишкеке пройдет фестиваль японского кино

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355426_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410174-ru.html

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15 февраля 2017, 11:54       Комментарии

С 25 по 27 февраля в кинотеатре "Октябрь" в Бишкеке пройдет фестиваль японского кино. Об этом сообщили в посольстве Японии КР.
Как уточняется, церемония открытия состоится 25 февраля с участием посла Японии в КР Кадзуи Харада.
В рамках фестиваля будут представлены три известные картины, в частности "Зоопарк Асахияма: Пингвины в небе", "Гомен" и "Гора Цуруги: Хроника тригопунктов".
Все фильмы будут показываться на языке оригинала с субтитрами на русском языке.
В течение трех дней любители японского кино смогут посмотреть данные фильмы. Начало сеансов в 16.00 и 18.00. Вход свободный.
Помимо этого, 18 февраля в театре "Тунгуч" пройдет постановка пьес традиционного театра Японии - "Но". Ну а в канун спектакля с целью поближе ознакомить кыргызскую публику с искусством Страны восходящего солнца будут организованы для всех желающих семинары. Для постановки и семинаров в Бишкек приехал артист древнего традиционного искусства Японии Нобору Кацуми.
Актер в своих выступлениях под маской через движения и жесты в сопровождении музыки познакомит зрителей с японскими пьесами "Макигину" (Свёртки шелка) и "Цучигумо" (Гигантский земной паук), повествующих об отношении человека к природе и всевышнему, а также людских чувствах и достоинствах.
Справка:
Театр "Но" появился более 600 лет назад и за всю историю было создано более трёх тысяч пьес. Вне зависимости от их характера, каждое представление проходит с помощью масок. Поэтому "Но" называют и театром масок. Каждая маска представляет собой вариацию какого-либо общего типа: святых стариков, божеств, демонов или духов, обычных мужчин и женщин.

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