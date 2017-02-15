Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3210 (-0.1042) 
Евро: 73.6986 (-0.2358) 
Золото: 39.53 $/гр    
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Информация об убийстве кыргызстанки Жаркынай в Турции оказалась ложнойИнформация об убийстве кыргызстанки Жаркынай в Турции оказалась ложнойСариев: Присоединение Кыргызстана к ЕАЭС — исторически правильный и политически выверенный шагСариев: Присоединение Кыргызстана к ЕАЭС — исторически правильный и политически выверенный шаг

В апреле будет введена в эксплуатацию баткенская биофабрика - Минсельхоз

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-aprele-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410172-ru.html

Похожие новости

А.Атамбаев с возражениями вернул в ЖК закон о конфликте интересов, которым муниципальным и госслужащим запрещается получать подарки дороже 1 тыс. сомов

Минсельхоз КР установил ограничения каждому району на посев сахарной свеклы

В Баткенском районе зарегистрировано землетрясение силой 4 балла в эпицентре

Бекешев: законопроект о запрете курения может претерпеть изменения

В 2017 году экспорт сельхозпродукции составит более 500 тыс тонн – Минсельхоз КР

15 февраля 2017, 11:47       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В апреле будет введена в эксплуатацию баткенская биофабрика. Об этом на заседании парламента сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Нурбек Мурашев, отвечая на вопрос депутата от фракции СДПК Карамат Орозовой о сроках завершения строительства данной биофабрики.
По ее словам, в 2014 году был одобрен проект по строительству биофабрики в Баткенской области. Строительство должно было начаться в 2015 году. "Прошло уже три года. Когда предприятие будет введено в эксплуатацию?", - спросила Карамат Орозова.
Глава Минсельхоза Нурбек Мурашев отметил, что на сегодняшний день строительные работы завершены на 70%, и через 1,5-2 месяца биофабрика будет введена в эксплуатацию.
Депутат поинтересовалась, какая работа проводится по решению ирригационных проблем в области?
В свою очередь глава Департамента по водному хозяйству Кокумбек Дуйшеналиев подчеркнул, что работы по обеспечению республики поливной водой осуществляются согласно Программе, рассчитанной на 2017-2026 годы. "В рамках данной программы на развитие ирригации республики планируется направить 58,8 млрд сомов, в том числе 28 млрд сомов будут направлены на строительство 9 ирригационных объектов в Баткенской области", - ответил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум