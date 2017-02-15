В апреле будет введена в эксплуатацию баткенская биофабрика - Минсельхоз

15 февраля 2017, 11:47 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В апреле будет введена в эксплуатацию баткенская биофабрика. Об этом на заседании парламента сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Нурбек Мурашев, отвечая на вопрос депутата от фракции СДПК Карамат Орозовой о сроках завершения строительства данной биофабрики.

По ее словам, в 2014 году был одобрен проект по строительству биофабрики в Баткенской области. Строительство должно было начаться в 2015 году. "Прошло уже три года. Когда предприятие будет введено в эксплуатацию?", - спросила Карамат Орозова.

Глава Минсельхоза Нурбек Мурашев отметил, что на сегодняшний день строительные работы завершены на 70%, и через 1,5-2 месяца биофабрика будет введена в эксплуатацию.

Депутат поинтересовалась, какая работа проводится по решению ирригационных проблем в области?

В свою очередь глава Департамента по водному хозяйству Кокумбек Дуйшеналиев подчеркнул, что работы по обеспечению республики поливной водой осуществляются согласно Программе, рассчитанной на 2017-2026 годы. "В рамках данной программы на развитие ирригации республики планируется направить 58,8 млрд сомов, в том числе 28 млрд сомов будут направлены на строительство 9 ирригационных объектов в Баткенской области", - ответил он.