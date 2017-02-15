Олег Панкратов: "Вступив в ЕАЭС мы обеспечили себе возможность найти свое место в глобальной торговле"

15 февраля 2017, 12:03 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Кабар/. "Мы не остаемся в стороне от формирования глобальных торговых цепочек и вступив в ЕАЭС обеспечили себе возможность найти свое место в глобальной торговле и обеспечить место наших предпринимателей на международном рынке", - завил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов выступая на Международном форуме "Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС", сообщает пресс-служба правительства.

Олег Панкратов отметил, что стране, не входящей в какое-либо из существующих интеграционных объединений, предопределена участь "одиночки-аутсайдера", противодействующего экономическому и политическому могуществу нескольких сплоченных государств.

"Понимание этой ситуации повлияло на принятие решения о присоединении к ЕАЭС. Кроме того, исходя из географии расположения нашей республики другие альтернативы интеграционных объединений для нас трудноосуществимы. Все наиболее крупные и достаточно успешные интеграционные объединения в мире начинались именно с географической близости их участников – ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, - сказал вице-премьер-министр.

Олег Панкратов подчеркнул, что отдельное государство в составе крупного интеграционного объединения может стать "проводником" за счет возможности доступа на крупные рынки сбыта и в то же время обладать экономической маневренностью и мобильностью.

Таким образом, отдельное государство слишком мало чтобы действовать в одиночку, а его отдельные усилия недостаточны для эффективной защиты своих национальных интересов и обеспечения национальной безопасности в целом.

"В рамках региональных организаций у государств больше возможностей реализовывать свои интересы, чем на национальном уровне. И такой возможностью весьма своевременно, надо подчеркнуть, воспользовалась наша страна, вступив в ЕАЭС", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Олег Панкратов особо отметил, что основной задачей Правительства на момент вступления в ЕАЭС являлось сохранение тех рынков и той ниши, которую уже занимала наша страна.

"С момента создания Таможенного союза появилась реальная угроза, что Кыргызстан потеряет существующие рынки сбыта не только из-за таможенно-тарифных барьеров, но и ввиду появления все большего количества технических барьеров", - сказал Олег Панкратов.

Он напомнил, что в ходе подготовки вступления в Таможенный союз было проведено около 10 исследований, в основе которых был анализ трех сценариев: базовый, наиболее вероятный и оптимистичный.

"При базовом сценарии рост ВВП Кыргызстана за 2016 год прогнозировался на уровне 2,5%, при наиболее вероятном сценарии развития 1,3% и в оптимистичном варианте 3,7%, без учета Кумтора. Сегодня мы видим, что наша экономика показала рост в 3,8 %, что однозначно ближе к оптимистичным прогнозам. При этом есть основания полагать, что без вступления в ЕАЭС и в условиях сегодняшней неблагоприятной экономической конъюнктуры, рост ВВП едва ли бы превышал 0,1%", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Олег Панкратов отметил, что Правительством страны была проделана колоссальная работа не только в рамках переговорного процесса, но и в целом для подготовки страны к участию в мировых торговых процессах – по созданию инфраструктуры качества, системы аккредитации и сертификации, либерального налогового и валютного законодательства, созданию условий для экспортоориентированных предприятий, созданию системы либерального рынка для торговли услугами.

"Сегодня это подтверждается тем фактом, что отечественные экспортеры не испытывают затруднений и свободно экспортируют продукцию промышленного назначения, а также растительного происхождения в страны ЕАЭС", - отметил вице-премьер-министр.