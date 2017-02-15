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Айбек Маматбеков назначен Генконсулом КР в ОАЭАйбек Маматбеков назначен Генконсулом КР в ОАЭА.Атамбаев с возражениями вернул в ЖК закон о конфликте интересов, которым муниципальным и госслужащим запрещается получать подарки дороже 1 тыс. сомовА.Атамбаев с возражениями вернул в ЖК закон о конфликте интересов, которым муниципальным и госслужащим запрещается получать подарки дороже 1 тыс. сомов

Выборы президента пройдут 19 ноября — Атамбаев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410168-ru.html

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15 февраля 2017, 11:58       Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. Президентские выборы пройдут 19 ноября, сказал глава государства Алмазбек Атамбаев.
Атамбаев сегодня, 15 февраля, принял председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекову. Она проинформировала о принимаемых мерах по дальнейшему совершенствованию избирательной системы страны.
Глава государства отметил особую важность выборов нового президента страны, которые в соответствии с конституционным законом состоятся в третье воскресенье ноября, то есть 19 ноября текущего года.
"За оставшиеся до выборов девять месяцев надо устранить все недочеты и упущения в работе и обеспечить полностью открытые и честные выборы нового главы государства", - подчеркнул Атамбаев.
Президент добавил, что честные и свободные выборы обеспечивают легитимность власти и гарантируют стабильность в стране.
О кандидатах в президенты КР за последние 25 лет узнайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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