Выборы президента пройдут 19 ноября — Атамбаев

15 февраля 2017, 11:58 Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. Президентские выборы пройдут 19 ноября, сказал глава государства Алмазбек Атамбаев.

Атамбаев сегодня, 15 февраля, принял председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекову. Она проинформировала о принимаемых мерах по дальнейшему совершенствованию избирательной системы страны.

Глава государства отметил особую важность выборов нового президента страны, которые в соответствии с конституционным законом состоятся в третье воскресенье ноября, то есть 19 ноября текущего года.

"За оставшиеся до выборов девять месяцев надо устранить все недочеты и упущения в работе и обеспечить полностью открытые и честные выборы нового главы государства", - подчеркнул Атамбаев.

Президент добавил, что честные и свободные выборы обеспечивают легитимность власти и гарантируют стабильность в стране.

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