Выборы президента Кыргызстана состоятся 19 ноября 2017 года

15 февраля 2017, 11:36 Комментарии

Выборов нового президента страны, в соответствии с конституционным законом состоятся в третье воскресенье ноября, то есть 19 ноября текущего года. Как сообщила пресс-служба главы государства, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 15 февраля принял председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекову.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о текущей деятельности ЦИК и принимаемых мерах по дальнейшему совершенствованию избирательной системы страны. По словам Н.Шайлдабековой, с учетом анализа прошедших выборов и голосований ЦИК принимает все необходимые меры, чтобы устранить недостатки и еще больше улучшить работу по организации выборных процессов.

Президент отметил особую важность выборов нового президента страны, которые в соответствии с конституционным законом состоятся в третье воскресенье ноября, то есть 19 ноября текущего года.

"За оставшиеся до выборов девять месяцев надо устранить все недочеты и упущения в работе и обеспечить полностью открытые и честные выборы нового президента", - подчеркнул А.Атамбаев. - Только честные и свободные выборы обеспечивают легитимность власти и гарантируют стабильность в стране".