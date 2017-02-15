Смерти на дорогах Кыргызстана также на совести сотрудников ГРС, - К.Шамканов

15 февраля 2017, 11:40 Комментарии

Смерти на дорогах Кыргызстана также на совести сотрудников Государственной регистрационной службы, сказал и.о. председателя ГРС Кумушбек Шамканов 15 февраля на коллегии ведомства за 2016 год.

Директор Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава Усен Касымалиев сообщил, что в республике функционирует 224 автошколы.

К.Шамканов отметил, что все чаще звучат нарекания к качеству вождения.

"Все больше происшествий случается на дорогах. Сотрудники ГРС также должны нести за это ответственность. Да, обучает курсантов автошкола, но водительские удостоверения выдаем мы. Как сдадут курсанты экзамен, так и будут водить. Если будете выдавать права без обучения и соответствующего результата на экзамене, жизни граждан будут на вашей совести. Запомните", - обратился он к сотрудникам ведомства.