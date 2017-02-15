Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3210 (-0.1042) 
Евро: 73.6986 (-0.2358) 
Золото: 39.53 $/гр    
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сариев: Присоединение Кыргызстана к ЕАЭС — исторически правильный и политически выверенный шагСариев: Присоединение Кыргызстана к ЕАЭС — исторически правильный и политически выверенный шагБакыт Джусупов назначен послом в Австрии, постпредом при ОБСЕ и других международных организациях в ВенеБакыт Джусупов назначен послом в Австрии, постпредом при ОБСЕ и других международных организациях в Вене

Смерти на дорогах Кыргызстана также на совести сотрудников ГРС, - К.Шамканов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410163-ru.html

Похожие новости

Хватит ждать няньку, или Как продать товары из Кыргызстана в Китай

Посол КР попросил ускорить вопрос выдачи Турцией кыргызстанцев, разыскиваемых на родине

Кыргызстан бы развивался в 38 раз меньше без ЕАЭС, заявляет вице-премьер

В Кыргызстане стартовал ежегодный республиканский конкурс, где впервые выберут лучший военкомат

Гражданин Кыргызстана пытался выехать в Таджикистан по поддельному паспорту

15 февраля 2017, 11:40       Комментарии

Смерти на дорогах Кыргызстана также на совести сотрудников Государственной регистрационной службы, сказал и.о. председателя ГРС Кумушбек Шамканов 15 февраля на коллегии ведомства за 2016 год.
Директор Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава Усен Касымалиев сообщил, что в республике функционирует 224 автошколы.
К.Шамканов отметил, что все чаще звучат нарекания к качеству вождения.
"Все больше происшествий случается на дорогах. Сотрудники ГРС также должны нести за это ответственность. Да, обучает курсантов автошкола, но водительские удостоверения выдаем мы. Как сдадут курсанты экзамен, так и будут водить. Если будете выдавать права без обучения и соответствующего результата на экзамене, жизни граждан будут на вашей совести. Запомните", - обратился он к сотрудникам ведомства.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум