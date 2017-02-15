Сариев: Присоединение Кыргызстана к ЕАЭС — исторически правильный и политически выверенный шаг

15 февраля 2017, 11:41 Комментарии

Присоединение Кыргызстана к ЕАЭС было исторически правильным и политически выверенным шагом. Об этом на международном форуме "Интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза – ЕАЭС" сказал экс-премьер-министр КР Темир Сариев.

Он отметил, что республика готовилась к вступлению очень серьезно, вопрос детально обсуждался.

"Для понимания, почему Кыргызстан присоединился к Союзу необходимы знания и понимание современных экономических и интеграционных процессов. Я уверен, вступление республики может принести стране в будущем много полезного", – сказал Сариев.

Для присоединения к Союзу было приведено в соответствие более 800 нормативно-правовых актов.

"Для успешного развития экономики страны нужны рынки сбыта, без них нет роста и развития. Присоединение к ЕАЭС дало нам гарантированный доступ на рынки России и Казахстана. В тоже время членство в ЕАЭС не запрещает нам торговать со всем остальным миром. Сегодня мы можем экспортировать свою продукцию в любую страну", – подчеркнул Темир Сариев.

Госдеятель также считает правильным решение вступления страны в свое время в ВТО. Эти шаги правительства, по его мнению, позволили стране системно решать возникающие проблемы.

"Если бы мы не приняли эти шаги, Кыргызстан превратился бы в замкнутую на своем рынке страну, без перспектив и льготного доступа на рынки соседей. Мы должны создавать возможность доступа на перспективные рынки. Присоединением к Союзу мы получили этот доступ, но при этом мы должны все делать сами за нас этого никто не сделает", – добавил экс-премьер-министр.

Помимо очевидных благ, которые получил Кыргызстан от вступления в ЕАЭС, Сариев выделил, то, что за счет соседей страна укрепила свои внешние границы, обеспечив безопасность республики в регионе.

"Экономические трудности в России и Казахстане смазали очевидность успешного вхождения в Союз. Однако я убежден, что успешности от вхождения мы еще ощутим в будущем. Для того чтобы ощутить все плюсы членства в ЕАЭС нам необходимо решить вопросы мелкотоварности, недостатка кадров, нам нужны логистические центры по хранению и сбыта продукции. В экспорте приоритетным направлением должны стать экологические чистые продукты и семенные материалы", – заключил Сариев.