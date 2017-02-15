Турецкие СМИ: Омурбек Текебаев встречался с Бакиевым на Кипре

15 февраля 2017, 11:37 Комментарии

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев встретился с беглым экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым на Кипре, сообщили сразу несколько крупных турецких изданий.

Утверждается, что причина встречи заключается в том, что Текебаев пытается помешать проведению президентских выборов, устроив внутренние беспорядки.

"Текебаев, постоянно проводящий кампанию против президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, попросил финансовую поддержку в этом вопросе у Бакиева", – пишут СМИ.

Стоит отметить, что все издания опубликовали одинаковый текст, но ни одно из них не сообщило источник информации.