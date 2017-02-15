Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3210 (-0.1042) 
Евро: 73.6986 (-0.2358) 
Золото: 39.53 $/гр    
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Бакыт Джусупов назначен послом в Австрии, постпредом при ОБСЕ и других международных организациях в ВенеБакыт Джусупов назначен послом в Австрии, постпредом при ОБСЕ и других международных организациях в ВенеВыборы президента Кыргызстана состоятся 19 ноября 2017 годаВыборы президента Кыргызстана состоятся 19 ноября 2017 года

Турецкие СМИ: Омурбек Текебаев встречался с Бакиевым на Кипре

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/turets...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410158-ru.html

Похожие новости

Омурбек Бабанов будет выдвинут в качестве кандидата на пост президента

В Генпрокуратуре КР объяснили зачем был приглашен О.Текебаев

Генпрокуратура вызвала Текебаева на допрос — депутат явится в четверг

Сегодня: новая интрига Текебаева, временная отставка, избиение в школе

Тайная поездка Текебаева на Кипр, или как он искал богатства Атамбаева

15 февраля 2017, 11:37       Комментарии

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев встретился с беглым экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым на Кипре, сообщили сразу несколько крупных турецких изданий.
Утверждается, что причина встречи заключается в том, что Текебаев пытается помешать проведению президентских выборов, устроив внутренние беспорядки.
"Текебаев, постоянно проводящий кампанию против президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, попросил финансовую поддержку в этом вопросе у Бакиева", – пишут СМИ.
Стоит отметить, что все издания опубликовали одинаковый текст, но ни одно из них не сообщило источник информации.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум