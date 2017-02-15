Грузовые машины не могли сдвинуться с места. Воры похищали аккумуляторы

15 февраля 2017, 11:23 Комментарии

В г. Каракол Иссык-Кульской области задержана преступная группа, которая промышляла кражами аккумуляторов большегрузных машин. Об этом сообщают в УВД Иссык-Кульской области.

В период конца января - начала февраля в областном центре была совершена серия краж чужого имущества. Основной добычей неизвестных становились аккумуляторы грузовых автомашин. Почерк совершения преступления был схожий: так, неизвестные под покровом ночи снимали детали с транспортных средств, припаркованных возле домов автовладельцев.

Следователи предположили, что действует одна и та же группа с целью сбыта краденных аккумуляторов.

"Изучая эту версию, участковые уполномоченные милиции ОВД г. Каракол были ориентированы на отработку приемных пунктов. Также воспользовались кадрами видеосъемок наружного наблюдения, установленные вблизи мест совершенных преступлений. И такой подход к работе дал свои положительные результаты. Наше внимание приковала автомашина "Матис" коричневого цвета, которую часто фиксировала камера видеонаблюдения в промежутке времени совершения преступления", - сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его словам, правоохранители устроили засаду и им удалось задержать преступную группу с поличным, которая после очередной кражи на своей автомашине приехала в пункт приема старых аккумуляторов, чтобы сбыть краденую вещь. Подозреваемыми оказались жители села Ак-Чий Ак-Суйского района - 21-летние Т. Чынгыз и А. уулу Арген, которые признались в совершении 5 фактов краж, где ими было похищено 8 аккумуляторов большегрузных автомашин.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 164 (кража) УК КР.

Задержанные водворены в ИВС ОВД г. Каракол. Ведутся следственные мероприятия о причастности преступной группы к другим совершенным преступлениям.