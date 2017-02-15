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Индия запустила в космос сразу 104 спутника

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355411_in...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410155-ru.html

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15 февраля 2017, 11:25       Комментарии

Индия установила мировой рекорд по количеству спутников, запущенных с помощью одной ракеты, отправив в космос 104 спутника. Как пишет Би-би-си, предыдущий рекорд одновременного запуска принадлежал России - 37 спутников в 2014 году.
Все спутники, кроме трех, произведены в других странах, 96 из них принадлежат американским компаниям. Речь идет о спутниках небольших размеров.
Запуск ракеты со спутниками был произведен из космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе на востоке страны.
По словам экспертов, этот запуск можно назвать историческим не только из-за числа спутников, но и потому что Индия обозначила свои амбиции стать ключевым игроком на рынке космических исследований.
На борту ракеты, в частности, находится индийский картографический спутник, способный делать снимки из космоса очень высокого разрешения. Возможно, он будет использован для наблюдения за конфликтом в Кашмире.
В этом году правительство Индии существенно увеличило бюджет своей космической программы и даже сообщило о планах отправить миссию на Венеру.

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