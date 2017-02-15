Депутаты ЖК предлагают снизить стоимость солярки на время полевых работ вместо кредитов на ГСМ

15 февраля 2017, 11:14 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Депутаты Жогорку Кенеша в ходе заседания парламента, где заслушивается информация о готовности к проведению весенне-полевых работ, поинтересовались, сможет ли правительство на время проведения полевых работ снизить стоимость солярки, чем выдавать кредиты фермерам на приобретение ГСМ.

В частности депутаты предлагают снизить ее стоимость с 30 сомов до 20, как в Казахстане.

Как отметил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, это невозможно, потому что страна закупает ГСМ у России. "И вместе с пошлинами формируется вот эта цена. А в Казахстане такая стоимость потому, что они сами добывают нефть. А если они будут возить к нам, то с пошлинами все равно выйдет эта цена", - сообщил М.Абулгазиев и отметил, что проблем с обеспечение фермеров горюче-смазочными материалами не будет.

Напомним, в 2017 году на проведение весенне-полевых работ требуется 42,5 тыс тонн ГСМ.