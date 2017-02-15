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Информацию о заложенной бомбе в "Космопарке" сообщил охранник - ГКНБ

Источник:
http://kabar.kg/news/informatc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410153-ru.html

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В "Космопарке" не нашли бомбу

15 февраля 2017, 11:30       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Информация о заложенной бомбе в развлекательном центре "Космопарк" не подтвердилась. Об этом агентству "Кабар" сообщили в ГКНБ КР.
Как сообщили в ведомстве, информация о заложенной бомбе поступила от охранника развлекательного центра, после чего на место выехали сотрудники МВД, и ГКНБ.
"Кто-то сказал охраннику, что в здании заложена бомба. Он сделал свою работу и сообщил об этом в правоохранительные органы", - сообщили в ГКНБ.
Информация о том, что якобы в РЦ "Космопарк" заложена бомба поступила в ГУВД Бишкека в 19.30. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей и оцепили здание. После проведения поисковых работ информация о бомбе не подтвердилась, оцепление было снято и посетителей вновь пустили в РЦ.

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