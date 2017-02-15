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Иса Омуркулов: "Необходимо подготовить ирригационные каналы к вегетативному периоду"

Источник:
http://kabar.kg/news/isa-omurk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410152-ru.html

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15 февраля 2017, 11:36       Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Необходимо подготовить ирригационные каналы к вегетативному периоду. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.
Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на пленарном заседании заслушали информацию правительства о ходе подготовки к проведению весенне-полевых работ 2017 года.
Депутат подчеркнул актуальность вопроса по обеспечению населения достаточным количеством ГСМ и удобрений, а также подготовки ирригационных каналов к новому вегетативному периоду. "Также хотел обратить внимание на состояние насосных станций Уч-Терекского айыл окмоту. Как вы знаете, село является дотационным и не может самостоятельно обеспечивать содержание сооружений. Также в прошлом году в селе были зафиксированы селевые явления. В настоящее время местные власти направили все свои усилия на устранение последствий ЧС. В этой связи мы предлагаем передать три насосные станции на баланс Департамента водного хозяйства Министерства сельского хозяйства", - сказал Иса Омуркулов.
Также парламентарий добавил, что государство обязуется обеспечить комфортные условия для жителей Токтогульского района, некогда переселенного из низовий в предгорные районы в связи со строительством Токтогульского водохранилища.

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