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Ташкент примет чемпионат Азии по боксу-2017

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tashkent-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410151-ru.html

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Атамбаев примет участие в Мюнхенской конференции

15 февраля 2017, 11:09       Комментарии

Ташкент, 15 февраля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Международная ассоциация любительского бокса выбрала Ташкент местом проведения чемпионата Азии-2017. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Федерации бокса Узбекистане Умид Мирзакориев.
По его словам, континентальное первенство среди мужчин пройдет с 30 апреля по 7 мая. "Боксеры, помимо медалей, разыграют 60 лицензий на чемпионат мира, который пройдет в немецком Гамбурге с 25 августа по 4 сентября. Шесть лучших боксеров в каждой из 10 весовых категорий (от 49 до свыше 91 килограмма) получат возможность выступить на ЧМ-2017", - уточнил он.
Азиатское первенство в 2015 году прошел в городе Бангкок.

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