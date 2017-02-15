Ташкент примет чемпионат Азии по боксу-2017

15 февраля 2017, 11:09 Комментарии

Ташкент, 15 февраля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Международная ассоциация любительского бокса выбрала Ташкент местом проведения чемпионата Азии-2017. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Федерации бокса Узбекистане Умид Мирзакориев.

По его словам, континентальное первенство среди мужчин пройдет с 30 апреля по 7 мая. "Боксеры, помимо медалей, разыграют 60 лицензий на чемпионат мира, который пройдет в немецком Гамбурге с 25 августа по 4 сентября. Шесть лучших боксеров в каждой из 10 весовых категорий (от 49 до свыше 91 килограмма) получат возможность выступить на ЧМ-2017", - уточнил он.

Азиатское первенство в 2015 году прошел в городе Бангкок.