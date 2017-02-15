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Кыргызстан намерен увеличить экспорт сельхозпродукции на 50 тыс тонн

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410149-ru.html

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Кыргызстан бы развивался в 38 раз меньше без ЕАЭС, заявляет вице-премьер

15 февраля 2017, 11:08       Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. В этом году Кыргызстан планирует экспортировать 500 тысяч тонн сельхозпродукции, сообщил на заседании Жогорку Кенеша первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев.
Ссылаясь на его данные, пресс-служба парламента сообщает, что в 2016 году республика экспортировала сельхозпродукции на 13 миллиарда сомов, что на 3 миллиарда больше, чем в позапрошлом году.
"В 2016-м экспортировали 450 тысяч тонн сельхозпродукции, в этом году планируем довести объем экспортируемой продукции до 500 тысяч тонн", - сообщил первый вице-премьер.
По данным правительства, фермерам предоставлено 35 тысяч тонн минеральных удобрений, до конца мая планируется завезти еще около 140 тысяч. По линии Госматрезервов дополнительно подготовят 40 тысяч тонн удобрений.
О том, как сейчас продвигается торговля Кыргызстана с другими странами, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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