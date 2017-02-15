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Научно-техническая олимпиада школьников: М.Арефьева и А.Мурунбаев получили звание "Юный академик"

 

Фотографии: akipress.kg

       

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410148-ru.html

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15 февраля 2017, 11:00       Комментарии

Переходящий кубок Министерства образования и науки в этом году выиграла команда республиканской детской инженерно-технической академии "Алтын туйун". Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
В состав команды академии "Алтын туйун" вошли Буренко Алексей, Эсеналиев Тилек, Жумабеков Ильяз, Жооробай уулу Амангельди.
Второе место заняла команда Бишкека: Абрамкин Артемий, Дубченко Данил, Низовский Давид, Жердев Владимир.
На третьем месте команда города Ош: Адилбек уулу Майрамбек, Чыныбек уулу Ырыскелди, Асанов Баястан, Челядник Ярослав, Абдыманап уулу Нурхамза, Долонов Чынгыз.
Призеры олимпиады награждены дипломами и ценными подарками.
По ежегодной традиции почетное звание "Юный академик" и мантию получили Арефьева Мария (клуб "Олимпиадная математика") и Мурунбаев Адылкан (клуб "Созвездие").
Трое воспитанников РДИТА "Алтын туйун" - Войтенко Андрей, Бараканов Жаангир и Музурайымов Байэл - получили именую стипендию депутата Жогорку Кенеша.
Мероприятия прошли в рамках Недели науки, техники и производства, посвященной Году нравственности, воспитания и культуры и 55-летию РДИТА "Алтын туйун" при поддержке Министерства образования и науки.

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