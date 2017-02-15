И.о. главы ГРС К.Шамканов: Сотрудники ГРС ведут себя как ханы, говорят, идите сюда, идите туда, принесите справку

15 февраля 2017, 11:07 Комментарии

И.о. председателя Государственной регистрационной служба Кумушбек Шамканов интересуется, почему комитет Жогорку Кенеша по социальным вопросам не одобрил законопроект об изменении персонального идентификационного номера. Об этом он спросил 14 февраля на коллегии ГРС за 2016 год.

"Депутаты были изначально так настроены. Мы говорили, что это прошлые ошибки, не наши. Но они нам не позволили высказаться", - отметила глава Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния Мухаббат Пратова, участвовавшая в заседании комитета 13 февраля.

"Не можете на комитете объяснить, ходите по кабинетам и разъясняйте. Этот негатив сказывается на всем ведомстве. Пойдем в Жогорку Кенеш и будет смотреть в пол из-за вас. Это госслужба. Население вас содержит, налогоплательщики, а вы как ханы себя ведете, говорите, туда идите, сюда, принесите справку. ГРС должен предоставить все условия для граждан и упростить процессы. Работа департамента неудовлетворительная. Сегодня мы не будем поднимать данный вопрос, но это было бы правильно", - возразил замглавы ГРС.