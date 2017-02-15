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ОсОО "Экиз Иншаат ве Тижарет" и владельцы павильонов угля на ул.Тыналиева складируют мусор в неположенном месте (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410146-ru.html

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15 февраля 2017, 11:14       Комментарии

ОсОО "Экиз Иншаат ве Тижарет" и владельцы павильонов угля на ул.Тыналиева складируют мусор в неположенном месте. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба мэрии Бишкека. По их данным, столичная санитарно-экологическая инспекция провела проверку городской территории и выявила нарушителей санитарных норм и правил благоустройства Бишкека как среди горожан, так и хозяйствующих субъектов.
При инспекции Первомайского района сотрудники СЭИ установили, что павильоны по продаже угля (проспект Ден Сяопина) находятся в антисанитарном состоянии, складируется уголь в неустановленных местах - вдоль проезжей части дороги.
Уполномоченный инспектор мэрии города Бишкек составил протокол на имя владельцев павильонов по продаже угля М.Маматова и А.Абылабекова, по ст. 488 Кодекса КР "Об административной ответственности" и направлен в Первомайскую районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.
Инспекторы СЭИ по Ленинскому району также организовали рейд, который выявил, что на прилегающей территории дома №36 по улице Тыналиева складируется строительный мусор в неустановленном месте. На имя прораба ОсОО "Экиз Иншаат ве Тижарет" К.Имарбекова составлен протокол по вышеуказанной статье административного кодекса и направлен в Ленинскую районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.

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