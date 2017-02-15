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10.59: злобное мнение: людям скучно смотреть на ваши идеальные отношения!10.59: злобное мнение: людям скучно смотреть на ваши идеальные отношения!Подготовку теракта в "Космопарке" обсуждали неизвестные в КГМА — милицияПодготовку теракта в "Космопарке" обсуждали неизвестные в КГМА — милиция

Фейсбукчане просят Розу Отунбаеву выдвинуть свою кандидатуру в президенты

Источник:
http://knews.kg/2017/02/fejsbu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410145-ru.html

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Сегодня: коррупционер в СДПК, Бабанов идет в президенты, экстренная посадка

15 февраля 2017, 10:53       Комментарии

Фейсбукчане просят Розу Отунбаеву выдвинуть свою кандидатуру в президенты. Такой призыв опубликован на странице под названием "Роза Отунбаева – наш Президент2017".
"Народ, давайте покажем Розе Исаковне, что остались еще адекватные граждане в стране, которые хотят лучшей жизни для себя, своих детей и внуков! Кто, если не сильная, мудрая, опытная в мировой и местной политике женщина может вывести нас из того болота, в которое затащили интриганы, коррупционеры, лжецы и преступники?
Кто, как не она, боролась с криминалом на всех уровнях — спросите у знакомых милиционеров при каком президенте бандиты вели себя тише воды, ниже травы?
Кто затащил нас в гиблый Таможенный союз, который, не прожив и пары лет, уже трещит по швам, дав коррупции и лицемерству разгуляться в государственных масштабах?
Пора развеять сомнения и интригу, пора показать, что мы хотим нормального, уравновешенного, предсказуемого лидера, за которого не СТЫДНО перед соседями и мировым сообществом! Мы хотим лидера, который любит свой народ! Уважает его! Заботится о нем как о неокрепшем ребенке, с материнской лаской и родительской строгостью!
Ставьте лайк и делитесь с друзьями и родственниками, если наберем достаточно то несомненно Роза Исаковна услышит нашу просьбу и поймет что время действовать уже сейчас! Покажите ей свою поддержку!" – говорится в сообщении.

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