15 февраля 2017, 10:53 Комментарии

Фейсбукчане просят Розу Отунбаеву выдвинуть свою кандидатуру в президенты. Такой призыв опубликован на странице под названием "Роза Отунбаева – наш Президент2017".

"Народ, давайте покажем Розе Исаковне, что остались еще адекватные граждане в стране, которые хотят лучшей жизни для себя, своих детей и внуков! Кто, если не сильная, мудрая, опытная в мировой и местной политике женщина может вывести нас из того болота, в которое затащили интриганы, коррупционеры, лжецы и преступники?

Кто, как не она, боролась с криминалом на всех уровнях — спросите у знакомых милиционеров при каком президенте бандиты вели себя тише воды, ниже травы?

Кто затащил нас в гиблый Таможенный союз, который, не прожив и пары лет, уже трещит по швам, дав коррупции и лицемерству разгуляться в государственных масштабах?

Пора развеять сомнения и интригу, пора показать, что мы хотим нормального, уравновешенного, предсказуемого лидера, за которого не СТЫДНО перед соседями и мировым сообществом! Мы хотим лидера, который любит свой народ! Уважает его! Заботится о нем как о неокрепшем ребенке, с материнской лаской и родительской строгостью!

Ставьте лайк и делитесь с друзьями и родственниками, если наберем достаточно то несомненно Роза Исаковна услышит нашу просьбу и поймет что время действовать уже сейчас! Покажите ей свою поддержку!" – говорится в сообщении.