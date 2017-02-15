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Телефонный террорист "Космопарка" найден. Сотрудник РЦ дает показания

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355416_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410144-ru.html

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В Бишкеке из "Космопарка" эвакуриуют людей

15 февраля 2017, 10:38       Комментарии

Виновником эвакуации в "Космопарке" оказался охранник данного развлекательного центра. Вычислить хулигана удалось довольно быстро. Сейчас задержанный допрашивается в ГКНБ. Выясняются причины и мотивы его поступка. По данным пресс-службы ГКНБ, пока детали происшествия в интересах следствия не разглашаются.
Так как не исключается, что охранник на самом деле мог обнаружить подозрительный предмет и по долгу службы сообщил об этом в правоохранительные органы.
"Вчера нам уже стало известно, что о возможно заложенной бомбе сообщил охранник развлекательного центра. С ним уже проводятся беседы, сейчас поступившая информация полностью проверяется и уточняется. Более конкретные детали будут известны в ходе проверки", - сообщил пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов
Напомним 14 февраля около 18.00 на пульт 102 поступил звонок о якобы заложенной бомбе в развлекательном центре "Космопарк", вследствие чего посетители были эвакуированы. Однако в 21.36 информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

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