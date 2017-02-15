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Депутат: Предпринимателю в Оше не выдают кредит на реанимирование завода

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355418_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410143-ru.html

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15 февраля 2017, 10:59       Комментарии

Частному предпринимателю в Оше не выдают кредит на реанимирование хлопкоперерабатывающего завода. Об этом сегодня, 15 февраля, на заседании парламента заявил депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Зиядин Жамалдинов.
По его словам, бизнесмен обращался в государственные банки, однако там ему было отказано в выдаче ссуды.
"Предприниматель намерен перерабатывать хлопок под медицинскую вату. Он обращался в Кыргызско-Российский фонд развития, в РСК банк, а также "Айыл банк", однако ему отказали в кредите. Как быть?" - спросил Жамалдинов у первого вице-премьера Мухамметкалыя Абулгазиева.
На это чиновник ответил, что ему известно лишь о предпринимателе из Джалал-Абадской области. Абулгазиев подчеркнул, что предприниматели могут получить кредит до 100 млн сомов при необходимости.
В свою очередь другой представитель правительства сообщил, что действительно в Кара-Суйский филиал РСК банка обращался данный предприниматель. Однако ему было отказано в выдаче кредита по причине отсутствия необходимых документов, подтверждающих его доход, гарантию залога и финансовую обеспеченность. Кроме того, представитель правительства отметил, что под недействующий завод средства не выделяются.

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