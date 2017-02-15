Минсельхоз КР установил ограничения каждому району на посев сахарной свеклы

15 февраля 2017, 10:48 Комментарии

Бишкек, 15 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации установило ограничения каждому району на посев сахарной свеклы. Об этом на заседании парламента сообщил глава министерства Нурбек Мурашев, отвечая на вопрос депутата Эмиля Токтошева, не прогорят ли земледельцы, засеяв в большом количестве сахарную свеклу в текущем году.

"В 2016 году урожай сахарной свеклы был очень хороший, и фермеры получили неплохую выгоду. И теперь все начнут сеять свеклу. Не прогорят ли наши земледельцы, все засеяв сахарную свеклу, надеясь на хорошую выгоду?" - поинтересовался депутат.

В свою очередь Нурбек Мурашев отметил, что в текущем году планируется получить урожай свеклы в размере 1 млн тонн. "В этом году заработает новый завод "Кошой", и вместе с сахарным заводом в Каинды они смогут полностью переработать урожай этих 15 тыс га, на который планируется в 2017 году засеять свеклу. Кроме этого, мы каждому району поставили ограничение посева свеклы. Если будет больше, то есть риск, что фермеры не смогут сбыть свою продукцию", - отметил министр.