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Для безопасности жителей Алмалуу-Булака отключили свет и закрыли школу

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410140-ru.html

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В Бишкеке в связи с ремонтом газопровода будет закрыта улица Фере

15 февраля 2017, 10:37       Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. В нескольких населенных пунктах, чтобы переселить жителей в безопасные места, власти отключают подачу электроэнергии и закрывают школы, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
В селе Алмалуу-Булак Сузакского района Джалал-Абадской области в прошлом году сошел оползень, поэтому в целях безопасности решили переселить жителей. Но решение правительства о трансформации было принято поздно, поэтому жителям разрешили жить на старом месте до апреля нынешнего года.
"Однако обильные осадки привели к возобновлению оползневых процессов, поэтому 8 февраля районная администрация приняла решение ускорить переселение", - говорится в сообщении.
Чтобы жители села начали переезжать, 9 февраля им отключили подачу электроэнергии и закрыли школу.
27-29 апреля прошлого года на село сошло четыре оползня. Один из них накрыл шесть домов и подростка. После этого было принято решение переселить часть жителей в село Кызыл-Туу.

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