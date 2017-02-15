Для безопасности жителей Алмалуу-Булака отключили свет и закрыли школу

15 февраля 2017, 10:37 Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. В нескольких населенных пунктах, чтобы переселить жителей в безопасные места, власти отключают подачу электроэнергии и закрывают школы, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

В селе Алмалуу-Булак Сузакского района Джалал-Абадской области в прошлом году сошел оползень, поэтому в целях безопасности решили переселить жителей. Но решение правительства о трансформации было принято поздно, поэтому жителям разрешили жить на старом месте до апреля нынешнего года.

"Однако обильные осадки привели к возобновлению оползневых процессов, поэтому 8 февраля районная администрация приняла решение ускорить переселение", - говорится в сообщении.

Чтобы жители села начали переезжать, 9 февраля им отключили подачу электроэнергии и закрыли школу.

27-29 апреля прошлого года на село сошло четыре оползня. Один из них накрыл шесть домов и подростка. После этого было принято решение переселить часть жителей в село Кызыл-Туу.