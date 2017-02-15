Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр    
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Фейсбукчане просят Розу Отунбаеву выдвинуть свою кандидатуру в президентыФейсбукчане просят Розу Отунбаеву выдвинуть свою кандидатуру в президентыМинсельхоз КР установил ограничения каждому району на посев сахарной свеклыМинсельхоз КР установил ограничения каждому району на посев сахарной свеклы

Подготовку теракта в "Космопарке" обсуждали неизвестные в КГМА — милиция

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410139-ru.html

Похожие новости

Иса Омуркулов: "Необходимо подготовить ирригационные каналы к вегетативному периоду"

Информацию о заложенной бомбе в "Космопарке" сообщил охранник - ГКНБ

О заложенной бомбе в "Космопарке" сообщал сам охранник центра

В Китае пять человек погибли в результате нападения неизвестных

В китайском Синьцзяне неизвестные убили пять человек

15 февраля 2017, 10:51       Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. Разговор о готовящемся теракте в "Космопарке" услышала девушка в столовой Кыргызской государственной медицинской академии, сообщили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД.
Сообщение, что в развлекательном комплексе якобы заложили взрывное устройство, поступило в милицию во вторник вечером. Людей эвакуировали, территория была оцеплена, работали саперы. Бомбу найти не удалось.
По данным ГУВД, сообщение о готовящемся взрыве было зарегистрировано в РУВД Октябрьского района в 18.00.
Выяснилось, что 14 февраля девушка 1997 года рождения примерно в 14.00 обедала в столовой Медакадемии, относящейся к факультету стоматологии. Во время трапезы она случайно услышала разговор двоих неизвестных, что в "Космопарке" произойдет теракт.
"Девушка с помощью мессенджера рассказала об этом своему молодому человеку. А парень в свою очередь позвонил в кассу "Космопарка" и предупредил сотрудников развлекательного комплекса", - проинформировали в пресс-службе.
Милиция уже допросила молодую пару. Материалы дела переданы в Госкомитет национальной безопасности, пресс-служба которого пока воздерживается от комментариев, сообщив лишь, что подозреваемых ищут.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум