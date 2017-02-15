Подготовку теракта в "Космопарке" обсуждали неизвестные в КГМА — милиция

15 февраля 2017, 10:51 Комментарии

БИШКЕК, 15 фев - Sputnik. Разговор о готовящемся теракте в "Космопарке" услышала девушка в столовой Кыргызской государственной медицинской академии, сообщили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД.

Сообщение, что в развлекательном комплексе якобы заложили взрывное устройство, поступило в милицию во вторник вечером. Людей эвакуировали, территория была оцеплена, работали саперы. Бомбу найти не удалось.

По данным ГУВД, сообщение о готовящемся взрыве было зарегистрировано в РУВД Октябрьского района в 18.00.

Выяснилось, что 14 февраля девушка 1997 года рождения примерно в 14.00 обедала в столовой Медакадемии, относящейся к факультету стоматологии. Во время трапезы она случайно услышала разговор двоих неизвестных, что в "Космопарке" произойдет теракт.

"Девушка с помощью мессенджера рассказала об этом своему молодому человеку. А парень в свою очередь позвонил в кассу "Космопарка" и предупредил сотрудников развлекательного комплекса", - проинформировали в пресс-службе.

Милиция уже допросила молодую пару. Материалы дела переданы в Госкомитет национальной безопасности, пресс-служба которого пока воздерживается от комментариев, сообщив лишь, что подозреваемых ищут.