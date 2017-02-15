10.59: злобное мнение: людям скучно смотреть на ваши идеальные отношения!

15 февраля 2017, 10:59 Комментарии

Все кафе пялилось на нее. Да и как не глазеть-то? Своими ручками с модным пудровым маникюром она пыталась обхватить огромного плюшевого медведя. Девушка старалась улыбаться, не растягивая губы, чтобы не терялся объем. Она была королевой этого кафе. У нее даже брови модные.

Тем временем рыцарь, который, купив медведя, сделал недельную выручку магазина игрушек, фотографировал свою богиню. Им даже поговорить некогда - фотосессия отбирает много сил. Я знаю, что оба выложат счастье в Инстаграмы и ФБшечки, напишут, как готовы умереть друг за друга. Им будут завидовать. А потом скорее всего эта парочка расстанется.

Наверное, у многих есть такой знакомый (или знакомая - гендер не важен). Этот мистер Х любит побаловать многочисленную аудиторию - друзей, знакомых и подписчиков - романтическими опусами. Вот он сжимает ручку возлюбленной, пронзая камеру смартфона чувственным взглядом. А вот они с любимой готовят эмм... что-то такое возвышенное... Ну, например, кускус с баклажаном и цуккини. Теперь он пишет слащавый пост на полторы страницы, как его внутренности танцуют ламбаду при виде любимой. И вся эта идиллия вываливается на окружающих в один день!

Что потом? Потом вдруг находится новая любимая, с которой все повторяется: цуккини, медведи и громкие признания. А потом следующая, и еще одна - тексты не меняются, меняются женщины (или мужчины - я же говорю, гендер не важен).

Это я к тому, что счастье любит тишину, да и вообще, никому не интересно читать про безупречность ваших отношений чаще, чем пару раз в неделю. Вот если бы вы постоянно ссорились, тогда другое дело, это уже весело, это уже "Дом-2".

Ой, все. Теперь новости.

Вчера вечером милиция искала бомбу в "Космопарке", но не нашла, зато нашла человека, который совершил ложный вызов.

Кыргызстан налаживает отношения с Ираном - планируется продать этой стране более 350 тонн мяса.

Возможно, Омурбек Бабанов станет будущим президентом - парламентская фракция "Республика - Ата-Журт" выдвинула его кандидатуру на выборы.

А на другого депутата от партии СДПК возбуждено уголовное дело о коррупции.

Пятилетний Нурик в дырявой обуви работает на авторынке близ Бишкека. Чтобы ноги не мерзли и не промокали, он заклеивает дырявые ботиночки скотчем.

Мы узнали, что в Таласе живут самые патриархальные семьи. Узнайте, что происходит в других регионах.

Угрожая игрушечным пистолетом, грабители отняли у бишкекчан золото на 5 тысяч долларов. Несмотря на то что пистолет был ненастоящий, наказание для них будет весьма реальным.

В Ошской области задержали восьмерых членов "Хизб ут-Тахрира".

В Кыргызстане 20 организаций и движений признаны террористическими или экстремистскими.

Про валюту: обменные бюро нынче продают доллар за 69,2 сома, а покупают за 69,1. Рубль стоит сом и 20 тыйынов, тенге - 21 тыйын.

Про бензин: Аи-95 стоит 41,2 сома, девяносто второй продают по 38,70, "дизель" - по 36,5.

Про погоду: сегодня в столице -3 градуса и снег.

В стране 10.59.

С уважением Асель Минбаева