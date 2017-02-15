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10.59: злобное мнение: людям скучно смотреть на ваши идеальные отношения!

 

Фотографии: sputnik.kg

  

Источник:
https://ru.sputnik.kg/bishkek/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410138-ru.html

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15 февраля 2017, 10:59       Комментарии

Все кафе пялилось на нее. Да и как не глазеть-то? Своими ручками с модным пудровым маникюром она пыталась обхватить огромного плюшевого медведя. Девушка старалась улыбаться, не растягивая губы, чтобы не терялся объем. Она была королевой этого кафе. У нее даже брови модные.
Тем временем рыцарь, который, купив медведя, сделал недельную выручку магазина игрушек, фотографировал свою богиню. Им даже поговорить некогда - фотосессия отбирает много сил. Я знаю, что оба выложат счастье в Инстаграмы и ФБшечки, напишут, как готовы умереть друг за друга. Им будут завидовать. А потом скорее всего эта парочка расстанется.
Наверное, у многих есть такой знакомый (или знакомая - гендер не важен). Этот мистер Х любит побаловать многочисленную аудиторию - друзей, знакомых и подписчиков - романтическими опусами. Вот он сжимает ручку возлюбленной, пронзая камеру смартфона чувственным взглядом. А вот они с любимой готовят эмм... что-то такое возвышенное... Ну, например, кускус с баклажаном и цуккини. Теперь он пишет слащавый пост на полторы страницы, как его внутренности танцуют ламбаду при виде любимой. И вся эта идиллия вываливается на окружающих в один день!
Что потом? Потом вдруг находится новая любимая, с которой все повторяется: цуккини, медведи и громкие признания. А потом следующая, и еще одна - тексты не меняются, меняются женщины (или мужчины - я же говорю, гендер не важен).
Это я к тому, что счастье любит тишину, да и вообще, никому не интересно читать про безупречность ваших отношений чаще, чем пару раз в неделю. Вот если бы вы постоянно ссорились, тогда другое дело, это уже весело, это уже "Дом-2".
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С уважением Асель Минбаева

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