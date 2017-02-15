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И.о. главы ГРС требует от сотрудников тщательно отбирать кадры: Надо прекратить этот "кыргызчылык"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410137-ru.html

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15 февраля 2017, 10:28       Комментарии

И.о. председателя Государственной регистрационной службы Кумушбек Шамканов требует от сотрудников ведомства тщательно подходить к подбору кадров. Об этом он сказал 15 февраля на коллегии ГРС за 2016 год.
По его словам, необходимо остановить практику набора родственников и непрофессионалов на работу.
"Надо прекратить этот "кыргызчылык". Регистрацию, допущенную по ошибке, не просто так исправить, все решается через суд. Если даже будет допущена ошибка в одной букве имени, это будет другой человек. Говорю вам сейчас, когда все в сборе. Если не справляется с работой сотрудник, сразу увольняйте", - отметил замглавы ГРС.

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