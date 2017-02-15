И.о. главы ГРС требует от сотрудников тщательно отбирать кадры: Надо прекратить этот "кыргызчылык"

15 февраля 2017, 10:28 Комментарии

И.о. председателя Государственной регистрационной службы Кумушбек Шамканов требует от сотрудников ведомства тщательно подходить к подбору кадров. Об этом он сказал 15 февраля на коллегии ГРС за 2016 год.

По его словам, необходимо остановить практику набора родственников и непрофессионалов на работу.

"Надо прекратить этот "кыргызчылык". Регистрацию, допущенную по ошибке, не просто так исправить, все решается через суд. Если даже будет допущена ошибка в одной букве имени, это будет другой человек. Говорю вам сейчас, когда все в сборе. Если не справляется с работой сотрудник, сразу увольняйте", - отметил замглавы ГРС.