Для совершенствования нормативно-правовой базы образована экспертная рабочая группа по делам молодежи

15 февраля 2017, 10:28 Комментарии

В зале заседаний Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта 14 февраля провели первое заседание экспертной рабочей группы по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере государственной молодежной политики. Об этом сообщили в ведомстве.

На заседании приняли участие директор Госагентства Канат Аманкулов, заместитель директора Мирлан Парханов, а также члены экспертной рабочей группы - представители молодежных организаций, независимые эксперты.

"С 12 декабря согласно постановлению правительства молодежная политика передана Госагентству. На наш взгляд, принято правильное решение сосредоточить разработку и реализацию молодежной политики в одном ведомстве. В связи с этим, в целях совершенствования законодательной базы в сфере молодежи было нами принято решение образовать в Госагентстве экспертную рабочую группу для совместной открытой и прозрачной работы в данном направлении, координации действий, донесения до руководства государства, всех тех вопросов, которые интересуют нашу молодежь", - сказал К.Аманкулов.

В ходе заседания рабочая группа представила анализ нормативной и правовой базы в сфере молодежной политики, определены приоритетные направления деятельности рабочей группы на ближайший период.