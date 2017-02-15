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Для совершенствования нормативно-правовой базы образована экспертная рабочая группа по делам молодежи

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410136-ru.html

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15 февраля 2017, 10:28       Комментарии

В зале заседаний Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта 14 февраля провели первое заседание экспертной рабочей группы по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере государственной молодежной политики. Об этом сообщили в ведомстве.
На заседании приняли участие директор Госагентства Канат Аманкулов, заместитель директора Мирлан Парханов, а также члены экспертной рабочей группы - представители молодежных организаций, независимые эксперты.
"С 12 декабря согласно постановлению правительства молодежная политика передана Госагентству. На наш взгляд, принято правильное решение сосредоточить разработку и реализацию молодежной политики в одном ведомстве. В связи с этим, в целях совершенствования законодательной базы в сфере молодежи было нами принято решение образовать в Госагентстве экспертную рабочую группу для совместной открытой и прозрачной работы в данном направлении, координации действий, донесения до руководства государства, всех тех вопросов, которые интересуют нашу молодежь", - сказал К.Аманкулов.
В ходе заседания рабочая группа представила анализ нормативной и правовой базы в сфере молодежной политики, определены приоритетные направления деятельности рабочей группы на ближайший период.

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