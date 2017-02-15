ГРС в 2016 году выдала гражданам Кыргызстана более 500 тыс. паспортов

15 февраля 2017, 10:41 Комментарии

За 12 месяцев 2016 года гражданам Кыргызстана выдан 582 тыс. 971 паспорт. Об этом 15 февраля на коллегии Государственной регистрационной службы сообщила глава Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния Мухабат Пратова.

По ее словам, выдано 384 тыс. 112 ID-карт и 198 тыс. 859 заграничных паспортов, осуществлен обмен 25 тыс. 227 паспортов образца 1994 года.

"Старые паспорта уничтожаются в архиве с участием ГКНБ", - отметила директор департамента.

Кроме того, за год было выдано 159 тыс. 584 свидетельства о рождении, 48 тыс. 936 свидетельств о заключении брака, 9098 - о расторжении брака, 29 тыс. 341 - установление отцовства, 1025 - усыновление, зарегистрировано 37 тыс. 206 фактов изменения фамилии, имени или отчества, а также выдано 33 тыс. 547 свидетельств о смерти.

В территориальных отделах департамента зарегистрировано 162 тыс. 517 граждан республики и 112 тыс. 613 граждан СНГ. Снято с регистрационного учета 55 тыс. 822 кыргызстанцев.

ГРС оформил документы на постоянное место жительства 458 гражданам, рассмотрел 6 тыс. 332 материалов по вопросам гражданства и направил в Комиссию по вопросам гражданства 5 тыс. 166 материалов.

Из Госкомиссии поступило 37 указов президента на 7 тыс. 972 человек, из них на приобретение гражданства - 5873 человек, выход из гражданства - 2099 человек.