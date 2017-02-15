Около 400 граждан не могут получить паспорта из-за ошибки присвоения ПИН, - ГРС

15 февраля 2017, 10:48 Комментарии

Около 400 граждан Кыргызстана не могут получить паспорта из-за ошибки присвоения персонального идентификационного номера (ПИН). Об этом 15 февраля на коллегии Государственной регистрационной службы сообщила глава Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния Мухабат Пратова. По ее словам, ранее ПИН выдавал Социальный фонд, сейчас данная функция передана ГРС.

В прошлом году ведомство присвоило 158 тыс. 33 ПИН с рождения, восстановлено 167, 4 тыс. 636 ПИН получили иностранцы, выдано 21 тыс. 138 ПИН повторно.

М.Пратова отметила, что ошибки при присвоении номеров были допущены Соцфондом.

"Сейчас около 400 человек не можем выдать паспорта, потому что ПИНы не меняются. Законопроект о замене ПИНов рассматривается в Жогорку Кенеше", - сказала глава департамента.