Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр    
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Департамент охраны природы за 2016 год выявил 435 фактов браконьерства и уничтожения растительного мира на 4,8 млн сомовДепартамент охраны природы за 2016 год выявил 435 фактов браконьерства и уничтожения растительного мира на 4,8 млн сомовГРС в 2016 году выдала гражданам Кыргызстана более 500 тыс. паспортовГРС в 2016 году выдала гражданам Кыргызстана более 500 тыс. паспортов

Около 400 граждан не могут получить паспорта из-за ошибки присвоения ПИН, - ГРС

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410134-ru.html

Похожие новости

Научно-техническая олимпиада школьников: М.Арефьева и А.Мурунбаев получили звание "Юный академик"

ГРС в 2016 году выдала гражданам Кыргызстана более 500 тыс. паспортов

Разыскиваются пропавшие без вести гражданка Казахстана и мальчик-сирота

Главный приз World Press Photo получило фото убийства российского посла

Комитет ЖК отклонил законопроект, разрешающий гражданам менять ПИН

15 февраля 2017, 10:48       Комментарии

Около 400 граждан Кыргызстана не могут получить паспорта из-за ошибки присвоения персонального идентификационного номера (ПИН). Об этом 15 февраля на коллегии Государственной регистрационной службы сообщила глава Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния Мухабат Пратова. По ее словам, ранее ПИН выдавал Социальный фонд, сейчас данная функция передана ГРС.
В прошлом году ведомство присвоило 158 тыс. 33 ПИН с рождения, восстановлено 167, 4 тыс. 636 ПИН получили иностранцы, выдано 21 тыс. 138 ПИН повторно.
М.Пратова отметила, что ошибки при присвоении номеров были допущены Соцфондом.
"Сейчас около 400 человек не можем выдать паспорта, потому что ПИНы не меняются. Законопроект о замене ПИНов рассматривается в Жогорку Кенеше", - сказала глава департамента.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум