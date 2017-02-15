Департамент охраны природы за 2016 год выявил 435 фактов браконьерства и уничтожения растительного мира на 4,8 млн сомов

15 февраля 2017, 10:51 Комментарии

За 2016 год представительства Департамента охраны и использования природных ресурсов выявили 435 фактов нарушений правил охоты, браконьерства и уничтожения растительного мира на сумму 4 млн 867 тыс. 507 сомов.

Как сообщили в департаменте, кроме этого были изъяты 6 нарезных и 28 гладкоствольных единиц оружия.

Сотрудники департамента составили протоколы о нарушении природоохранного законодательства по животному миру по 315 делам на сумму 4 млн 87 тыс. 731 сом; по растительному миру по 93 делам на сумму 711 тыс. 326 сомов.

Материалы о нарушении природоохранного законодательства направлены в органы прокуратуры и внутренних дел для принятия мер в установленном законодательством. Из 30 дел на сумму 1 млн 821 тыс. 913 сомов по 12 делам взыскана сумма 733 тыс. 277 сомов.