О заложенной бомбе в "Космопарке" сообщал сам охранник центра

15 февраля 2017, 10:16 Комментарии

Информацию о бомбе в "Космопарке" сообщил охранник центра. Об этом K-News сообщили в ГКНБ.

Пока не известно сделал это мужчина намеренно, или он мог увидеть, что то похожее на бомбу. В ГКНБ пока никак не комментирую данную ситуацию.

"Мы пока не можем ничего сказать, но что звонил охранник, это точно, сейчас с ним ведутся беседы", – сообщили в ведомстве.

Напомним, вчера вечером здание развлекательного центра "Космопарк" было оцеплено после сообщения о заложенной бомбе. На месте работали саперы ГКНБ. В итоге, информация о заложенной бомбе не подтвердилась.