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О заложенной бомбе в "Космопарке" сообщал сам охранник центра

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/inform...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410132-ru.html

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Установлена личность человека, сообщившего о бомбе в "Космопарке"

15 февраля 2017, 10:16       Комментарии

Информацию о бомбе в "Космопарке" сообщил охранник центра. Об этом K-News сообщили в ГКНБ.
Пока не известно сделал это мужчина намеренно, или он мог увидеть, что то похожее на бомбу. В ГКНБ пока никак не комментирую данную ситуацию.
"Мы пока не можем ничего сказать, но что звонил охранник, это точно, сейчас с ним ведутся беседы", – сообщили в ведомстве.
Напомним, вчера вечером здание развлекательного центра "Космопарк" было оцеплено после сообщения о заложенной бомбе. На месте работали саперы ГКНБ. В итоге, информация о заложенной бомбе не подтвердилась.

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