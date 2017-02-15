Приют для больных туберкулезом нуждается в помощи

15 февраля 2017, 10:20 Комментарии

Приют для людей без определенного места жительства, больных туберкулезом, нуждается в помощи. Об этом K—News рассказал директор центра Виктор Кузнецов.

По его словам, сейчас в зимний период в центре находится 10 больных. Так как люди не имеют жилья, они там находятся до полного выздоровления.

"Все эти люди поступают к нам из больниц, мы проводим обследования и назначаем каждому лечение, сейчас у нас в центре только 10 больных, все они проходят диагностику и получают лечение", − рассказал директор.

Он отметил, что на данный момент центр нуждается в продуктах питания и вещах, так как денег категорически не хватает.

"Все эти люди жили раньше на улице. В день на человека выделяется 30 сомов, этого не хватает, у людей нет даже одежды", − прокомментировал Кузнецов.

"Без нашей поддержки и внимания этим людям будет трудно закончить лечение от туберкулеза, и они могут снова оказаться на улице", − написала консультант пресс-центра Министерства здравоохранения Елена Баялинова на своей странице в Facebook.

Все, кто желает оказать помощь приюту, могут обратиться по телефону: (554) 018-543.